Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, — ЗМІ arrow

На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, — ЗМІ

21 червня 2023 10:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, — ЗМІ
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Західні журналісти спростували брехню про поранення Кирила Буданова і знищення будівлі ГУР під час обстрілу 29 травня. Ця атака стала уже десятим замахом на генерала Буданова, який очолює Головне управління розвідки.

Про це пише видання The Economist.

Читайте також:

Замахи на Буданова

За інформацією, отриманою журналістами видання у оточення очільника ГУР, на Кирила Буданова було здійснено за увесь час війни щонайменще 10 замахів.

Останній був 29 травня, коли балістичні ракети обстріляли штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові.

Розвінчання російської брехні

Тоді президент Росії Володимир Путін заявив про точний удар, який знищив увесь комплекс будівель ГУР.

А прокремлівські ЗМІ заявили, що:

  • Кирило Буданов був поранений;
  • його відвезли до Німеччини;
  • ввели в медикаментозну кому.

Журналісти The Economist, які побували у штаб-квартирі ГУР та зустрілися із керівником української спецслужби, заявляють, що жодне з цих тверджень не відповідає правді.

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе, які підіймають йому настрій.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB