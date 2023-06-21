На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, — ЗМІ
Західні журналісти спростували брехню про поранення Кирила Буданова і знищення будівлі ГУР під час обстрілу 29 травня. Ця атака стала уже десятим замахом на генерала Буданова, який очолює Головне управління розвідки.
Про це пише видання The Economist.
Замахи на Буданова
За інформацією, отриманою журналістами видання у оточення очільника ГУР, на Кирила Буданова було здійснено за увесь час війни щонайменще 10 замахів.
Останній був 29 травня, коли балістичні ракети обстріляли штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові.
Розвінчання російської брехні
Тоді президент Росії Володимир Путін заявив про точний удар, який знищив увесь комплекс будівель ГУР.
А прокремлівські ЗМІ заявили, що:
- Кирило Буданов був поранений;
- його відвезли до Німеччини;
- ввели в медикаментозну кому.
Журналісти The Economist, які побували у штаб-квартирі ГУР та зустрілися із керівником української спецслужби, заявляють, що жодне з цих тверджень не відповідає правді.
Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.
Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе, які підіймають йому настрій.