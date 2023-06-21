На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, — ЗМІ

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки Міноборони

Західні журналісти спростували брехню про поранення Кирила Буданова і знищення будівлі ГУР під час обстрілу 29 травня. Ця атака стала уже десятим замахом на генерала Буданова, який очолює Головне управління розвідки.

Про це пише видання The Economist.

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Замахи на Буданова

За інформацією, отриманою журналістами видання у оточення очільника ГУР, на Кирила Буданова було здійснено за увесь час війни щонайменще 10 замахів.

Останній був 29 травня, коли балістичні ракети обстріляли штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові.

Розвінчання російської брехні

Тоді президент Росії Володимир Путін заявив про точний удар, який знищив увесь комплекс будівель ГУР.

А прокремлівські ЗМІ заявили, що:

Кирило Буданов був поранений;

його відвезли до Німеччини;

ввели в медикаментозну кому.

Журналісти The Economist, які побували у штаб-квартирі ГУР та зустрілися із керівником української спецслужби, заявляють, що жодне з цих тверджень не відповідає правді.

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе, які підіймають йому настрій.