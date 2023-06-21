На Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений, — СМИ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Главное управление разведки Минобороны

Западные журналисты опровергли ложь о ранении Кирилла Буданова и уничтожении здания ГУР при обстреле 29 мая. Эта атака стала уже десятым покушением на генерала Буданова, возглавляющего Главное управление разведки.

Об этом пишет издание The Economist .

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Покушения на Буданова

По информации, полученной журналистами издания в окружение главы ГУР, на Кирилла Буданова было совершено за все время войны по меньшей мере 10 покушений.

Последнее было 29 мая, когда баллистические ракеты обстреляли штаб-квартиру Главного управления разведки на Рыбальском острове.

Развенчание российской лжи

Тогда президент России Владимир Путин заявил о точном ударе, который уничтожил весь комплекс построек ГУР.

А прокремлевские СМИ заявили, что:

Кирилл Буданов был ранен;

его увезли в Германию;

ввели в медикаментозную кому.

Журналисты The Economist, побывавшие в штаб-квартире ГУР и встретившиеся с руководителем украинской спецслужбы, заявляют, что ни одно из этих утверждений не соответствует правде.

Напомним, что недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк. Они заявили, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов находится в коме после обстрела. В Германии уже опровергли эту информацию.

Также мы писали, что в украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ. Глава разведки Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе, поднимающим ему настроение.