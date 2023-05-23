На Чернігівщині люди підірвались на міні

Рятувальники перевіряють територію на наявність мін. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

У вівторок, 23 травня, неподалік села Хрінівка на Чернігівщині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одна особа загинула.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Що відомо про трагедію

Керівник ОВА розповів, що неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована.

Наслідки вибуху невідомого вибухового пристрою. Фото: t.me/chernigivskaODA

За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

"Нагадую, ворог дуже засмітив нашу землю вибухівкою. Будьте пильні і чітко слідуйте інструкціям ДСНС! Це рятує життя!" — наголосив Чаус.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, де найчастіше можна натрапити на міни. Рятувальники наголосили, що російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях.