На Чернігівщині люди підірвались на міні
У вівторок, 23 травня, неподалік села Хрінівка на Чернігівщині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одна особа загинула.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Що відомо про трагедію
Керівник ОВА розповів, що неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована.
За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.
"Нагадую, ворог дуже засмітив нашу землю вибухівкою. Будьте пильні і чітко слідуйте інструкціям ДСНС! Це рятує життя!" — наголосив Чаус.
Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, де найчастіше можна натрапити на міни. Рятувальники наголосили, що російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях.