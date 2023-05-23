Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Чернігівщині люди підірвались на міні arrow

На Чернігівщині люди підірвались на міні

23 травня 2023 23:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Чернігівщині люди підірвались на міні
Рятувальники перевіряють територію на наявність мін. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 23 травня, неподалік села Хрінівка на Чернігівщині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одна особа загинула.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Читайте також:

Що відомо про трагедію

Керівник ОВА розповів, що неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована. 

міни
Наслідки вибуху невідомого вибухового пристрою. Фото: t.me/chernigivskaODA

За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.  

"Нагадую, ворог дуже засмітив нашу землю вибухівкою. Будьте пильні і чітко слідуйте інструкціям ДСНС! Це рятує життя!" — наголосив Чаус.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, де найчастіше можна натрапити на міни. Рятувальники наголосили, що російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB