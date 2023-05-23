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В Черниговской области люди взорвались на мине

23 мая 2023 23:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черниговской области люди взорвались на мине
Спасатели проверяют территорию на наличие мин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 23 мая, недалеко от села Хреновка на Черниговщине два человека взорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Что известно о трагедии

Руководитель ОВА рассказал, что неподалеку села Хреновка Сновской городской территориальной громады на неизвестном взрывном устройстве взорвались два человека: один человек погиб, другой травмирован.

мины
Последствия взрыва неизвестного взрывного устройства. Фото: t.me/chernigivskaODA

По предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.

"Напоминаю, враг очень засорил нашу землю взрывчаткой. Будьте бдительны и четко следуйте инструкциям ГСЧС! Это спасает жизнь!" — подчеркнул Чаус.

Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, где чаще всего можно встретить мины. Спасатели подчеркнули, что российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывные устройства и оставлять их в неожиданных местах.

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