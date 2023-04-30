На деяких ділянках фронту бої відбуваються на відстані менше 50 метрів, — НГУ

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Фото: Нацгвардія

Протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.

Про це речник Нацгвардії Руслан Музичук заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Руслана Музичука, протягом останнього тижня лінія фронту фактично залишається такою ж, як і була.

Найактивніші бої тривають на Донбасі — на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

Майже врукопашну

Речник Нацгвардії наголосив, що на деяких ділянках фронту, зокрема, під Бахмутом і Мар'їнкою, зіткнення українських захисників та окупантів відбуваються на відстані 50 метрів і менше.

Це змушує українських воїнів діяти максимально швидко.

Нагадаємо, раніше у Нацгвардії зазначили, що українські захисники завдали приватній військовій компанії "Вагнер" величезних втрат. Їм вже немає, звідки брати людей. Поля на фронті всіяні убитими найманцями ПВК "Вагнер", але при цьому російська сторона не поспішає їх забирати.