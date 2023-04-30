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На некоторых участках фронта бои проходят на расстоянии менее 50 метров, — НГУ

30 апреля 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На некоторых участках фронта бои проходят на расстоянии менее 50 метров, — НГУ
Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Фото: Нацгвардия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.

Об этом представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Линия фронта не изменилась

По словам Руслана Музычука, в течение последней недели линия фронта фактически остается такой же, как и была.

Самые активные бои продолжаются на Донбассе — на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Почти врукопашную

Представитель Нацгвардии подчеркнул, что на некоторых участках фронта, в частности, под Бахмутом и Марьинкой, столкновения украинских защитников и оккупантов происходят на расстоянии 50 метров и менее.

Это вынуждает украинских воинов действовать максимально быстро.

Напомним, ранее в Нацгвардии отметили, что украинские защитники нанесли частной военной компании "Вагнер" огромные потери. Им уже неоткуда брать людей. Поля на фронте усеяны убитыми наемниками ЧВК "Вагнер", но при этом российская сторона не спешит забирать их.

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