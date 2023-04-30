У Нацгвардії розповіли про величезні втрати "вагнерівців"

Найманець із ПВК "Вагнер" на території Бахмута. Фото: росЗМІ

Російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнала величезних втрат. "Вагнерцівцям" немає ким воювати, а трупи своїх убитих колег вони не забирають з поля бою.

Про це пресофіцер бригади Нацгвардії "Червона калина" Микола Коваль заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Втрати ПВК Пригожина

За словами Миколи Коваля, українські захисники завдали приватній військовій компанії "Вагнер" величезних втрат.

"Стільки, скільки ми зробили їм втрат... Їм вже немає, звідки брати людей. Реально дуже багато у них втрат", — наголосив пресофіцер бригади Нацгвардії.

Росіяни не забирають трупи

Коваль додав, що поля всіяні убитими найманцями ПВК "Вагнер".

Але при цьому російська сторона не поспішає їх забирати.

"І воювати (у росіян. — Ред.) вже нема кому", — зазначив представник Нацгвардії.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Він заявив, що виведе бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів.

Пригожин підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".