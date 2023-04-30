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У Нацгвардії розповіли про величезні втрати "вагнерівців"

30 квітня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Нацгвардії розповіли про величезні втрати "вагнерівців"
Найманець із ПВК "Вагнер" на території Бахмута. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнала величезних втрат. "Вагнерцівцям" немає ким воювати, а трупи своїх убитих колег вони не забирають з поля бою.

Про це пресофіцер бригади Нацгвардії "Червона калина" Микола Коваль заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Миколи Коваля, українські захисники завдали приватній військовій компанії "Вагнер" величезних втрат.

"Стільки, скільки ми зробили їм втрат... Їм вже немає, звідки брати людей. Реально дуже багато у них втрат", — наголосив пресофіцер бригади Нацгвардії.

Росіяни не забирають трупи

Коваль додав, що поля всіяні убитими найманцями ПВК "Вагнер".

Але при цьому російська сторона не поспішає їх забирати.

"І воювати (у росіян. — Ред.) вже нема кому", — зазначив представник Нацгвардії.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Він заявив, що виведе бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів. 

Пригожин підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".

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