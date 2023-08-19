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На некоторых участках фронта оккупанты имеют преимущество в численности БпЛА, — военный

19 августа 2023 23:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На некоторых участках фронта оккупанты имеют преимущество в численности БпЛА, — военный
Российский военный запускает дрон "Орлан". Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На определенных направлениях Донбасса у россиян больше дронов, чем у Сил Обороны Украины. Особенно это касается дронов "Орлан".

Об этом рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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""У них достаточно большое количество "Орланов", у них достаточно большое количество камикадзе и они работают вместе, у них это системно работает. У нас тоже, но вопрос масштабов", — рассказал военный.

Напомним, что в субботу, 19 августа, в России заявили, что якобы Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была связана с применением беспилотника.

Также мы сообщали, что для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".

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