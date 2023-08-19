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Военный аэродром в РФ подвергся атаке дрона: в Москве скулят о "теракте"

19 августа 2023 13:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный аэродром в РФ подвергся атаке дрона: в Москве скулят о "теракте"
Попадание БпЛА по военному аэродрому РФ. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 19 августа, в России заявили, якобы Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была с применением беспилотника.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Оккупанты говорят, что примерно в 10:00 по московскому времени власти Киева якобы осуществили нападение с использованием беспилотника типа коптер на военную авиабазу в Новгородской области.

Также СМИ сообщают, что вследствие атаки на территории авиабазы произошел пожар у парковки летательных аппаратов, но пожарные быстро потушили его.

"Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", — говорится в сообщении.

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Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, что в столице России проводят массовую эвакуацию людей из "Москва-Сити". Это происходит после сообщения о "прилете БпЛА".

Кроме того, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.

Также мы писали, что в России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

В свою очередь, 19 августа оккупанты ударили ракетой по Чернигову. Есть погибшие и раненые.

 

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