Военный аэродром в РФ подвергся атаке дрона: в Москве скулят о "теракте"
В субботу, 19 августа, в России заявили, якобы Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была с применением беспилотника.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака на военный аэродром РФ
Оккупанты говорят, что примерно в 10:00 по московскому времени власти Киева якобы осуществили нападение с использованием беспилотника типа коптер на военную авиабазу в Новгородской области.
Также СМИ сообщают, что вследствие атаки на территории авиабазы произошел пожар у парковки летательных аппаратов, но пожарные быстро потушили его.
"Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", — говорится в сообщении.
Напомним, что в столице России проводят массовую эвакуацию людей из "Москва-Сити". Это происходит после сообщения о "прилете БпЛА".
Кроме того, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.
Также мы писали, что в России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".
В свою очередь, 19 августа оккупанты ударили ракетой по Чернигову. Есть погибшие и раненые.