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На Дніпропетровщині було чутно вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів

7 квітня 2024 09:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Дніпропетровщині було чутно вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів
Зруйнований внаслідок ворожої атаки будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі у Дніпропетровської області українські воїни протиповітряної оборони знищили 11 ворожих "Шахедів". По два було ліквідовано у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім збили у Камʼянському.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 7 квітня. 

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У Кам'янському районі через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки. 

Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора вгатили з артилерії. Наслідки обстрілу наразі ще не відомі. 

Також ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.

обстріл
Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріл
Пошкоджене обстрілом авто. Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріл
Постраждалий від уламків автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Дніпро. Росіяни зруйнувавши дитячий садок та спортивний коледж.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Дніпро
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
дрон Шахід-136
ППО
дрони

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