На Дніпропетровщині було чутно вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів
Вночі у Дніпропетровської області українські воїни протиповітряної оборони знищили 11 ворожих "Шахедів". По два було ліквідовано у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім збили у Камʼянському.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 7 квітня.
Атака російських дронів на Дніпропетровську область
У Кам'янському районі через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки.
Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора вгатили з артилерії. Наслідки обстрілу наразі ще не відомі.
Також ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Дніпро. Росіяни зруйнувавши дитячий садок та спортивний коледж.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.
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