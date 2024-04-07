На Днепропетровщине были слышны взрывы — в ОВА рассказали о последствиях атаки дронов
Ночью в Днепропетровской области украинские воины противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских "Шахедов". По два были ликвидированы в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь сбили в Каменском.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 апреля.
Атака русских дронов на Днепропетровскую область
В Каменском районе из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобилей.
В полночь по Марганецкой громаде на Никопольщине войска агрессора угнали из артиллерии. Последствия обстрела пока еще не известны.
Также вечером было громко в одном из населённых пунктов Петриковской громады. Обломки российской ракеты повредили два садовых дома, пару машин и линию электропередач.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.
Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.
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