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На Днепропетровщине были слышны взрывы — в ОВА рассказали о последствиях атаки дронов

7 апреля 2024 09:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Днепропетровщине были слышны взрывы — в ОВА рассказали о последствиях атаки дронов
Разрушенный в результате вражеской атаки дом. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью в Днепропетровской области украинские воины противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских "Шахедов". По два были ликвидированы в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь сбили в Каменском.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 апреля.

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В Каменском районе из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобилей.

В полночь по Марганецкой громаде на Никопольщине войска агрессора угнали из артиллерии. Последствия обстрела пока еще не известны.

Также вечером было громко в одном из населённых пунктов Петриковской громады. Обломки российской ракеты повредили два садовых дома, пару машин и линию электропередач.

обстрел
Пострадавший от обстрела дом. Фото: Днепропетровская ОВА
обстрел
Поврежденный обстрелом авто. Фото: Днепропетровская ОВА
обстрел
Пострадавший от обломков автомобиль. Фото: Днепропетровская ОВА

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

Днепр
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
дрон Шахид-136
ППО
дроны

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