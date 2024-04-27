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На Дніпропетровщині чулися вибухи — ворог бив по жилим кварталам, є постраждалі

27 квітня 2024 09:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Дніпропетровщині чулися вибухи — ворог бив по жилим кварталам, є постраждалі
Постраждалий від російського обстрілу будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок цього у двох районах було пошкоджено енергетичні об'єкти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 27 квітня.

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Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот

Ворог завдав ракетного удару

В ОВА повідомили, що сили ППО знищили 13 ракет у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. 

"Та, на жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань", — повідомив Лисак. 

Поранень зазнав 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також є перебої з водопостачанням на Криворіжжі. 

Ввечері та вночі російські загарбники не припиняли гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА.

Найбільше постраждав Нікополь. Поранень зазнала 82-річна жінка, проте госпіталізація їй не знадобилася.

Було пошкоджено сім п'ятиповерхівок, ринок, понад десять магазинів, адмінбудівля та салон краси. 

"Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває", — повідомили в ОВА. 

Також Лисак зазначив, що через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося два села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.

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Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
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Уламки вікон і стіни. Фото: Дніпропетровська ОВА
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Понівечені вікна і балкони. Фото: Дніпропетровська ОВА
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Постраждалий будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

Також в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.

війна
Україна
Дніпропетровська область
окупанти
Росія

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