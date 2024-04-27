На Дніпропетровщині чулися вибухи — ворог бив по жилим кварталам, є постраждалі
Російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок цього у двох районах було пошкоджено енергетичні об'єкти.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 27 квітня.
Ворог завдав ракетного удару
В ОВА повідомили, що сили ППО знищили 13 ракет у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.
"Та, на жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань", — повідомив Лисак.
Поранень зазнав 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.
Ввечері та вночі російські загарбники не припиняли гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА.
Найбільше постраждав Нікополь. Поранень зазнала 82-річна жінка, проте госпіталізація їй не знадобилася.
Було пошкоджено сім п'ятиповерхівок, ринок, понад десять магазинів, адмінбудівля та салон краси.
"Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває", — повідомили в ОВА.
Також Лисак зазначив, що через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося два села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.
Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.
Також в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.
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