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В Днепропетровской области слышались взрывы — враг бил по жилым кварталам, есть пострадавшие

27 апреля 2024 09:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепропетровской области слышались взрывы — враг бил по жилым кварталам, есть пострадавшие
Пострадавший от российских обстрелов дом. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики совершили очередной ракетный обстрел Днепропетровской области. В результате в двух районах были повреждены энергетические объекты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 27 апреля.

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Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

Враг нанес ракетный удар

В ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили 13 ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

"Да, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний", — сообщил Лысак.

Ранения получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также есть перебои с водоснабжением в Криворожье.

Вечером и ночью российские захватчики не прекращали варить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и четыре раза ударил БпЛА.

Больше всего пострадал Никополь. Ранения получила 82-летняя женщина, однако госпитализация ей не понадобилась.

Были повреждены семь пятиэтажек, рынок, более десяти магазинов, админздание и салон красоты.

"Громко было и в Красногригорьевской и Марганецкой общинах. В последней избитый автомобиль. Обследование пораженных территорий продолжается", — сообщили в ОВА.

Также Лысак отметил, что из-за произошедших накануне обстрелов Марганецкой общины без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.

война
Пострадавший от обстрела дом. Фото: Днепропетровская ОВА
война
Обломки окон и стены. Фото: Днепропетровская ОВА
война
Побитые окна и балконы. Фото: Днепропетровская ОВА
война
Пострадавший дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

Также в Украине будет выключаться свет для бизнеса и промышленности. Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.

война
Украина
Днепропетровская область
оккупанты
Россия

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