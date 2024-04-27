В Днепропетровской области слышались взрывы — враг бил по жилым кварталам, есть пострадавшие
Российские захватчики совершили очередной ракетный обстрел Днепропетровской области. В результате в двух районах были повреждены энергетические объекты.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 27 апреля.
Враг нанес ракетный удар
В ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили 13 ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.
"Да, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний", — сообщил Лысак.
Ранения получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также есть перебои с водоснабжением в Криворожье.
Вечером и ночью российские захватчики не прекращали варить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и четыре раза ударил БпЛА.
Больше всего пострадал Никополь. Ранения получила 82-летняя женщина, однако госпитализация ей не понадобилась.
Были повреждены семь пятиэтажек, рынок, более десяти магазинов, админздание и салон красоты.
"Громко было и в Красногригорьевской и Марганецкой общинах. В последней избитый автомобиль. Обследование пораженных территорий продолжается", — сообщили в ОВА.
Также Лысак отметил, что из-за произошедших накануне обстрелов Марганецкой общины без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.
Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.
Также в Украине будет выключаться свет для бизнеса и промышленности. Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.
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