Вибухи на Дніпропетровщині вночі 8 червня — які наслідки

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області вночі у суботу, 8 червня, пролунали вибухи. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, також є руйнування цивільних об'єктів.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За повідомленням чиновника, над Дніпровським та Синельниківським районами вдалося збити два ворожі безпілотники Shahed-136.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під російський артобстріл потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Одна людина загинула.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще п'ять — понівечені. Побиті дві дачні будинки, дві господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач", — пише Лисак та додав, що наслідки досі уточнюються.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області пролунали вибухи через пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.

Гучно було й на Полтавщині: ворог влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала жінка.