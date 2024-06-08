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На Дніпропетровщині лунали вибухи — є постраждалі

8 червня 2024 11:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Дніпропетровщині вночі 8 червня — які наслідки
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Дніпропетровській області вночі у суботу, 8 червня, пролунали вибухи. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, також є руйнування цивільних об'єктів. 

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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На Дніпропетровщині лунали вибухи

За повідомленням чиновника, над Дніпровським та Синельниківським районами вдалося збити два ворожі безпілотники Shahed-136. 

нікополь обстріл
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під російський артобстріл потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Одна людина загинула. 

марганець обстріл
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще п'ять — понівечені. Побиті дві дачні будинки, дві господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач", — пише Лисак та додав, що наслідки досі уточнюються.

синельникове обстріл
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області пролунали вибухи через пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.

Гучно було й на Полтавщині: ворог влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала жінка.

Україна
смерть
жертви
вибух
Дніпропетровська область
ППО
війна в Україні

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