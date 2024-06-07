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На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалу

7 червня 2024 17:57
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Дмитро Галушка
Редактор
Росіяни обстріляли Полтавську область
Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: Зміст
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Полтавській області російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру. Внаслідок ворожого удару є влучання у приватний будинок, постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у п'ятницю, 7 червня.

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Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі області. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок, в якому жили цивільні люди. 

Згодом Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Окрім того, уламки пошкодили навколишні будинки.

Нагадаємо, уночі 7 травня по всій території України оголосили повітряну тривогу через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері в четвер, 6 червня, пролунали вибухи в Одесі. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Працювала ППО.

жертви
окупанти
вибух
обстріли
Полтавська область
війна

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