Росіяни обстріляли Полтавську область

На Полтавщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалу
В Полтавській області російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру. Внаслідок ворожого удару є влучання у приватний будинок, постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у п'ятницю, 7 червня.
Удари ворога по Полтавщині
Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі області. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок, в якому жили цивільні люди.
Згодом Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Окрім того, уламки пошкодили навколишні будинки.
Нагадаємо, уночі 7 травня по всій території України оголосили повітряну тривогу через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері в четвер, 6 червня, пролунали вибухи в Одесі. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Працювала ППО.
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