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В Днепропетровской области раздавались взрывы — есть пострадавшие

8 июня 2024 11:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Днепропетровской области ночью 8 июня – какие последствия
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепропетровской области ночью в субботу, 8 июня, раздались взрывы. В результате вражеского удара один человек погиб, также есть разрушение гражданских объектов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В Днепропетровской области раздавались взрывы

По сообщению чиновника, над Днепровским и Синельниковским районами удалось сбить два вражеских беспилотника Shahed-136.

никополь обстрел
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Под российский артобстрел попали Никополь, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Один человек погиб.

марганец обстрел
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

"Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, админздание. Разрушено частное жилье, еще пять – поврежены. Разрушено два дачных дома, два хозяйственных сооружения и столько же не эксплуатировавшихся зданий. Зацепило линии электропередач", — пишет Лисак, и добавил, что последствия до сих пор уточняются.

синельниковый обстрел
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, ранее в Хмельницкой области прогремели взрывы из-за пусков ракет со стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.

Громко было и на Полтавщине: враг попал в частный дом, в результате чего пострадала женщина.

Украина
смерть
жертвы
взрыв
Днепропетровская область
ПВО
война в Украине

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