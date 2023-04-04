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На Дніпропетровщині СБУ спіймала зрадника, який стежив за авіацією ЗСУ

4 квітня 2023 10:24
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Затримання російського агента
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У Дніпропетровській області СБУ виявила і затримала агента російської спецслужби ГРУ. Зрадник збирав інформацію про активність української авіації у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Агент ГРУ на Дніпропетровщині

У ході спецоперації на території Дніпропетровської області контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської військової спецслужби ГРУ.

Агентом виявився місцевий мешканець, якого Головне управління розвідки міноборони рф дистанційно завербувало.

Робота на росіян

Зрадник збирав для окупантів інформацію про українські війська в регіоні.

Зокрема, він фіксував активність авіації Повітряних сил ЗСУ. Так, чоловік записував регулярність вильотів, кількість літаків та ін.

Агент ГРУ в Дніпропетровській області

Удари по Дніпропетровщині

Крім того, колаборант збирав і передавав росіянам інформацію про наслідки їхніх атак на місто, в якому і проживав зрадник.

Усі ці дані окупанти використовували для підготовки та проведення масованих авіаударів по регіону.

Підозра і тюрма

Російському агенту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Це ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав у якості запобіжного заходу для зрадника тримання під вартою.

Агент ГРУ в Дніпропетровській області

Нагадаємо, у березні У Дніпропетровській області правоохоронці спіймали одного із мешканців Синельниківського району на співпраці із окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.

Фото: СБУ

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