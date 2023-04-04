В Днепропетровской области СБУ поймала предателя, следившего за авиацией ВСУ

Задержание российского агента

В Днепропетровской области СБУ обнаружила и задержала агента российской спецслужбы ГРУ. Изменник собирал информацию об активности украинской авиации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Агент ГРУ в Днепропетровской области

В ходе спецоперации на территории Днепропетровской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной спецслужбы ГРУ.

Агентом оказался местный житель, которого Главное управление разведки минобороны рф дистанционно завербовало.

Работа на россиян

Предатель собирал для окупантов информацию об украинских войсках в регионе.

В частности, он фиксировал активность авиации Воздушных сил ВСУ. Так, мужчина записывал регулярность вылетов, количество самолетов и т.д.

Удары по Днепропетровской области

Кроме того, коллаборант собирал и передавал россиянам информацию о последствиях атак на город, в котором и проживал предатель.

Все эти данные оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных авиаударов по региону.

Подозрение и тюрьма

Российскому агенту объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Это ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал в качестве меры пресечения для предателя содержания под стражей.

Напомним, в марте В Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.

Фото: СБУ