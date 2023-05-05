На Донбасі СБУ спіймала "мисливців за HIMARS"

Затримання російських агентів. Фото: СБУ

У Донецькій області були затримані чергові російські агенти. Зрадники України намагалися виявити локації, де розташовані ракетні системи HIMARS.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Чергові затримані колаборанти

У Донецькій області Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які вели розвідувально-підривну діяльність у прифронтовому регіоні.

Раніше, в грудні минулого року, були затримані п’ятеро їхніх поплічників.

Затримані нині шпигуни збирали інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України.

Полювали на HIMARS’и

Головним завданням російських посіпак стало виявлення позицій та фіксування координат цих позицій артилерійських систем HIMARS.

Зрадниками виявилися мешканці Донецької та Харківської областей. Завербовані вони були ще на початку повномасштабної війни.

Підозра і в’язниця

Обом затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у квітні в Сумській області СБУ затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин, який працює у ФСБ.