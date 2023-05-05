На Донбассе СБУ поймала "охотников за HIMARS"
В Донецкой области были задержаны дежурные российские агенты. Предатели Украины пытались обнаружить локации, где расположены ракетные системы HIMARS.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Очередные задержанные коллаборанты
В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, ведущих разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовом регионе.
Ранее, в декабре прошлого года, были задержаны пять их приспешников.
Задержанные шпионы собирали информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины.
Охотились на HIMARS'ы
Главной задачей российских приспешников стало выявление позиций и фиксирование координат этих позиций артиллерийских систем HIMARS.
Предателями оказались жители Донецкой и Харьковской областей. Завербованы они были еще в начале полномасштабной войны.
Подозрение и тюрьма
Обеим задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в апреле в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.