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На Донбассе СБУ поймала "охотников за HIMARS"

5 мая 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Донбассе СБУ поймала "охотников за HIMARS"
Задержание российских агентов. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Донецкой области были задержаны дежурные российские агенты. Предатели Украины пытались обнаружить локации, где расположены ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Очередные задержанные коллаборанты

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, ведущих разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовом регионе.

Ранее, в декабре прошлого года, были задержаны пять их приспешников.

Задержанные шпионы собирали информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины.

Охотились на HIMARS'ы

Главной задачей российских приспешников стало выявление позиций и фиксирование координат этих позиций артиллерийских систем HIMARS.

Предателями оказались жители Донецкой и Харьковской областей. Завербованы они были еще в начале полномасштабной войны.

Подозрение и тюрьма

Обеим задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в апреле в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.

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