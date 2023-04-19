Ігнат розповів, що ЗРК Patriot здатний знищувати ворожу авіацію на відстані до 150 км

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що чим швидше переданий Німеччиною Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot стане на бойове чергування, тим оперативніше військові зможуть виконувати важливі завдання. Комплекс здатний знищувати ворожу авіацію на відстані до 150 кілометрів.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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"Ще не бачив, але чекаємо. Чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще буде, і зможемо реагувати й робити ті речі, про які вже давно говорили. Комплекс далекобійний, він може діставати на відстані 150 км, це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від наших кордонів. Комплекс також може збивати, якщо це варіант Patriot-3, балістичні цілі. Щоправда на відстані 40 км, але все ж таки, це перший комплекс, який може збивати такі балістичні ракети, як "Іскандер-М" та інші. Безумовно, це посилення і це історичний крок, який відбувається саме у ці дні", — розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що з осені минулого року РФ випустила по Україні 850 крилатих ракет різних типів. Серед них були й високоточні та далекобійні "Калібри", Х-101, "Іскандери". Ігнат наголосив, що окупанти не досягли своєї мети, тому вони почали застосовувати дешевий спосіб — керовані авіабомби. До того ж росіяни розпочали виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

"Такий стан справ у них, що мусять застосовувати не лише танки Т-55, а будуть діставати все своє наявне озброєння. Боєприпасний голод, снарядний голод, ракетний голод буде даватися взнаки", — додав Ігнат.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.

Також ми писали, що раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Додамо, українські бійці доволі швидко опанували ракетні системи Patriot. Американські інструктори кажуть, що дали військовим ще додаткову підготовку.