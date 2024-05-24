На Донеччині лунали вибухи — прокуратура повідомила про загиблих та постраждалих
У п'ятницю, 24 травня, російські війська завдали ударів по Бахмутському, Краматорському та Покровському районам Донецької області. Внаслідок атаки загинули три людини.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Вибухи на Донеччині 24 травня
"В м. Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо ворог застосував РСЗВ й ствольну артилерію. Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого від влучання засобу ураження будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району", — йдеться в повідомленні прокуратури.
Також є інформація про двох поранених у селі Новожеланне та місті Красногорівка. 38-річна жінка та 41-річний чоловік отримали осколкові поранення і зараз перебувають у лікарні.
Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено друкарню.
Раніше у Харкові у п'ятницю, 24 травня, пролунав потужний вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
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