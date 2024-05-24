На Донеччині лунали вибухи — прокуратура повідомила про загиблих та постраждалих

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

У п'ятницю, 24 травня, російські війська завдали ударів по Бахмутському, Краматорському та Покровському районам Донецької області. Внаслідок атаки загинули три людини.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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"В м. Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо ворог застосував РСЗВ й ствольну артилерію. Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого від влучання засобу ураження будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Також є інформація про двох поранених у селі Новожеланне та місті Красногорівка. 38-річна жінка та 41-річний чоловік отримали осколкові поранення і зараз перебувають у лікарні.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено друкарню.

Раніше у Харкові у п'ятницю, 24 травня, пролунав потужний вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.