В Донецкой области раздавались взрывы — прокуратура сообщила о погибших и пострадавших

Последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

В пятницу, 24 мая, российские войска нанесли удары по Бахмутскому, Краматорскому и Покровскому районам Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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"В г. Северске погибли двое мужчин 63 и 71 года. Предварительно, враг применил РСЗО и ствольную артиллерию. Кроме того, войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на с. Зеленое поле Ильиновской территориальной громады. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также есть информация о двух раненых в селе Новожеланное и городе Красногоровка. 38-летняя женщина и 41-летний мужчина получили осколочные ранения и сейчас находятся в больнице.

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена типография.

Ранее в Харькове в пятницу, 24 мая, раздался мощный взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.