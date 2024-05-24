В Донецкой области раздавались взрывы — прокуратура сообщила о погибших и пострадавших
В пятницу, 24 мая, российские войска нанесли удары по Бахмутскому, Краматорскому и Покровскому районам Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Взрывы в Донецкой области 24 мая
"В г. Северске погибли двое мужчин 63 и 71 года. Предварительно, враг применил РСЗО и ствольную артиллерию. Кроме того, войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на с. Зеленое поле Ильиновской территориальной громады. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района", — говорится в сообщении прокуратуры.
Также есть информация о двух раненых в селе Новожеланное и городе Красногоровка. 38-летняя женщина и 41-летний мужчина получили осколочные ранения и сейчас находятся в больнице.
Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена типография.
Ранее в Харькове в пятницу, 24 мая, раздался мощный взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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