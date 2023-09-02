На Донеччині окупанти змушують віддавати дітей до шкіл за програмою РФ

Військові РФ на українській території. Фото: російські ЗМІ

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району окупанти шантажують та залякують українців. Вони хочуть, аби ті долучили своїх дітей до освітнього процесу за програмою РФ. Також хочуть, аби самі батьки брали у часть у голосуванні за кандидатів від партії "Єдина Росія".

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляється, що до родин, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ. Вони проводять профілактичні бесіди щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти.

На батьків складають протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

"У разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у міжнародній пресі та на каналах деяких військових експертів стала активно ширитися інформація про неспроможність ЗСУ досягти цілей контрнаступу. Крім того, деякі політики у Європі заявляють, що Україна не зможе виграти війну проти Росії. У Міноборони натякнули усім "знавцям" війни, що ніхто не розуміє її краще за українців.