Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ніхто не розуміє війни краще за українців: в Міноборони відповіли на поради горе-експертів arrow

Ніхто не розуміє війни краще за українців: в Міноборони відповіли на поради горе-експертів

1 вересня 2023 13:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ніхто не розуміє війни краще за українців: в Міноборони відповіли на поради горе-експертів
Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В міжнародній пресі та на каналах деяких військових експертів стала активно ширитися інформація про неспроможність ЗСУ досягти цілей контрнаступу. Крім того, деякі політики у Європі заявляють, що Україна не зможе виграти війни проти Росії.

Міністерство оборони України оприлюднило відео, в якому відповіло на закиди горе-експертів.

Читайте також:

Українцям не потрібні поради, як вести війну

у Міноборони натякнули усім "знавцям" війни, що ніхто не розуміє її краще за українців.

"Нам потрібні боєприпаси, а не поради", — говориться у повідомленні.

В Міністерстві оборони також нагадали, що якби українці слухали те, що казали представники інших націй у лютому 2022 року, то України вже давно б не існувало. 

Раніше ми повідомляли, що Україна, на думку голови ГУР Кирила Буданова, має втручатися у всі політичні процеси інших країн. Це пов'язано з тим, що політика "моя хата з краю  нічого не знаю", призвела Україну до подій 2014 року, які зараз мають продовження.

Нагадуємо, Україна активно прагне повернути Крим під час війни з Росією. При цьому стратегічний план України може полягати у створенні "земного блокпоста", щоб перекрити доступ до Криму через сухопутне сполучення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз