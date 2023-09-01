Ніхто не розуміє війни краще за українців: в Міноборони відповіли на поради горе-експертів

Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб

В міжнародній пресі та на каналах деяких військових експертів стала активно ширитися інформація про неспроможність ЗСУ досягти цілей контрнаступу. Крім того, деякі політики у Європі заявляють, що Україна не зможе виграти війни проти Росії.

Міністерство оборони України оприлюднило відео, в якому відповіло на закиди горе-експертів.

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Українцям не потрібні поради, як вести війну

у Міноборони натякнули усім "знавцям" війни, що ніхто не розуміє її краще за українців.

"Нам потрібні боєприпаси, а не поради", — говориться у повідомленні.

В Міністерстві оборони також нагадали, що якби українці слухали те, що казали представники інших націй у лютому 2022 року, то України вже давно б не існувало.

Раніше ми повідомляли, що Україна, на думку голови ГУР Кирила Буданова, має втручатися у всі політичні процеси інших країн. Це пов'язано з тим, що політика "моя хата з краю — нічого не знаю", призвела Україну до подій 2014 року, які зараз мають продовження.

Нагадуємо, Україна активно прагне повернути Крим під час війни з Росією. При цьому стратегічний план України може полягати у створенні "земного блокпоста", щоб перекрити доступ до Криму через сухопутне сполучення.