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В Донецкой области оккупанты заставляют отдавать детей в школы по программе РФ

2 сентября 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Донецкой области оккупанты заставляют отдавать детей в школы по программе РФ
Военные РФ на украинской территории. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района оккупанты шантажируют и запугивают украинцев. Они хотят, чтобы те приобщили своих детей к образовательному процессу по программе РФ. Также хотят, чтобы сами родители принимали участие в голосовании за кандидатов от партии "Единая Россия".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что в семьи, которые отказываются отдавать детей в учебные заведения, наведываются представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ РФ. Они проводят профилактические беседы по соблюдению норм русского законодательства об обязательном получении среднего образования.

На родителей составляют протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

"В случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб в детские дома на территории РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, в международной печати и на каналах некоторых военных экспертов стала активно распространяться информация о несостоятельности ВСУ достичь целей контрнаступления. Кроме того, некоторые политики в Европе заявляют, что Украина не сможет выиграть войну против России. В Минобороны намекнули всем "знатокам" войны, что никто не понимает ее лучше украинцев.

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