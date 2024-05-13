На Донеччині підірвали авто російського депутата-бойовика ПВК "Вагнер"
На окупованій частині Донеччині підірвали автомобіль найманця ПВК "Вагнер" та астраханського депутата Дениса Харитонова. Окупант не постраждав.
Про це повідомляють російські Telegram-канали в понеділок, 13 травня.
Підрив автомобіля
російського депутата на Донеччині
"Авто вибухнуло та вигоріло вщент. У момент вибуху окупант був всередині, але не постраждав", — повідомляють російські ЗМІ.
Харитонов є депутатом від "Єдиної Росії", а також бійцем ПВК "Вагнер". Він заявляв, що у 2018 році отримав нагороду за участь у війні проти України. Вручення проводив особисто колишній помічник російського лідера Владіміра Путіна та екскуратор окупованих територій Владислав Сурков. Харитонов нібито нагороджений медаллю "За заслуги перед вітчизною" 1-го ступеня.
Нагадаємо, раніше в Одесі затримали жінку, яку передавала росіянам дані про базування українських військ.
Також на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.
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