На Донеччині підірвали авто російського депутата-бойовика ПВК "Вагнер"

Палаюча машина російського депутата на Донбасі. Фото: скриншот з відео

На окупованій частині Донеччині підірвали автомобіль найманця ПВК "Вагнер" та астраханського депутата Дениса Харитонова. Окупант не постраждав.

Про це повідомляють російські Telegram-канали в понеділок, 13 травня.

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"Авто вибухнуло та вигоріло вщент. У момент вибуху окупант був всередині, але не постраждав", — повідомляють російські ЗМІ.

Харитонов є депутатом від "Єдиної Росії", а також бійцем ПВК "Вагнер". Він заявляв, що у 2018 році отримав нагороду за участь у війні проти України. Вручення проводив особисто колишній помічник російського лідера Владіміра Путіна та екскуратор окупованих територій Владислав Сурков. Харитонов нібито нагороджений медаллю "За заслуги перед вітчизною" 1-го ступеня.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали жінку, яку передавала росіянам дані про базування українських військ.

Також на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.