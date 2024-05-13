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У Луганській області окупанти лишилися без стратегічних резервів пального — що відомо

13 травня 2024 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганській області окупанти лишилися без стратегічних резервів пального — що відомо
Пожежа на російському НПЗ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у Луганській області лишилися без стратегічних резервів пального. Це сталося після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації у Facebook у понеділок, 13 травня.

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У ворога стала ще більш напружена ситуація з доставленням пального до так званої "ЛНР". Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську та Ровеньках загарбники лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

Наразі нестачу відчутно ще більше. Поставки пального росіянами до тимчасово окупованої Луганської області не припиняються, однак вони не відповідають поточним потребам. До того ж немає стратегічного запасу.

Обстріли Луганської області 

Противник продовжує обстрілювати село Невське з декількох типів озброєння.

"Окупанти не припиняють бити по цьому населеному пункту. Вчора вони застосували й міномети, й артилерію — ствольну та реактивну. Артилерійські та мінометні обстріли зафіксовані у Стельмахівці та Куземівці. Поблизу цього села росіяни намагалися вразити наші позиції десятьма безпілотниками", — повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Авіаційних ударів загарбники завдали по Твердохлібовому та Білогорівці.

Ворог атакував й в районах Андріївки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва.

Протягом тижня поліцейськими Луганської області було зафіксовано руйнування чотирьох будинків в Новолюбівці, які постраждали від цьогорічних авіаційних ударів.

За останні два дні окупанти зруйнували та пошкодили щонайменше дев'ять домоволодінь у Невському.

Законодавство щодо опіки та піклування

У так званій "ЛНР" відсутнє законодавство щодо опіки та піклування. За десять років луганських колаборантів це питання навіть не турбувало.

"Кожна дія, що відбувалася у цій сфері, була поза межами правового поля. Тож, наразі діти-сироти навіть позбавлені права на одержання житлового сертифіката — законні підстави відсутні. Крім того, немає відповідних повноважень і у органів влади на місцях, на що необхідне затвердження низки нормативно-правових актів", — йдеться у повідомленні.

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Допис Луганської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники взяли в полон жителя Луганської області, якого раніше примусово призвали окупаційні сили. Наближаючись до позицій українських військ, чоловік голосно вигукнув українською: "Хлопці, я свій".

Також 10 травня на території тимчасово окупованої Луганської області стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. 

війна
Україна
паливо
Луганська область
обстріли
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окупація

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