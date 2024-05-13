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В Донецкой области взорвали авто российского депутата-боевика ЧВК "Вагнер"

13 мая 2024 12:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Донецкой области взорвали авто российского депутата-боевика ЧВК "Вагнер"
Пылающая машина российского депутата на Донбассе. Фото: Скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На оккупированной части Донбасса взорвали автомобиль наемника ЧВК "Вагнер" и астраханского депутата Дениса Харитонова. Оккупант не пострадал.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы в понедельник, 13 мая.

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"Авто взорвалось и выгорело дотла. В момент взрыва оккупант был внутри, но не пострадал", — сообщают российские СМИ.

Харитонов является депутатом от "Единой России", а также он является бойцом ЧВК "Вагнер". По его словам, в 2018 году он получил награду за участие в войне против Украины. Вручение проводил лично бывший помощник российского лидера Владимира Путина и экс-куратор оккупированных территорий Владислав Сурков. Харитонов якобы награжден медалью "За награды перед отечеством" 1-й степени.

Напомним, ранее в Одессе задержала женщина, которая передавала россиянам данные о базировании украинских войск.

Также в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

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