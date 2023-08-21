На Донеччині прокуратура розпочала розслідування за фактами недільних обстрілів з боку РФ
Російські загарбники обстріляли населені пункти Авдіївка, Красногорівка і Торецьк Донецької області. В прокуратурі розпочали розслідування за фактами поранення чотирьох цивільних.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
На Донеччині поранено чотирьох цивільних
"20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка, м. Торецьк. За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили рф використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян — жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє — чоловік та жінка — в транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.
Вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у цих кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових спалахнула російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й сприяло фаєр-шоу.
Також ми повідомляли, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.