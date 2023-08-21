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На Донеччині прокуратура розпочала розслідування за фактами недільних обстрілів з боку РФ

21 серпня 2023 05:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Донеччині прокуратура розпочала розслідування за фактами недільних обстрілів з боку РФ
Чоловік біля пошкодженого обстрілами будинку. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстріляли населені пункти Авдіївка, Красногорівка і Торецьк Донецької області. В прокуратурі розпочали розслідування за фактами поранення чотирьох цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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"20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка, м. Торецьк. За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили рф використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян — жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє — чоловік та жінка — в транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.

Вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у цих кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових спалахнула російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й сприяло фаєр-шоу.

Також ми повідомляли, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.

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