В окупованій Макіївці прогриміли потужні вибухи: де стався "приліт"

Дим після вибуху. Фото: google

У вівторок, 4 липня, на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.

Про це повідомляє СтратКом.

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Вибухи у Макіївці

Варто уточнити, що місцеві жителі розмістили фотографії, які, за їхніми твердженнями, демонструють результати "прильотів" до окупованого міста.

Своєю чергою Стратегічне командування Збройних Сил України інформує, що завдяки успішному вогневому впливу від підрозділів Сил оборони було ліквідовано ще одне сховище російських терористів у тимчасово окупованій Макіївці.

Дим після вибуху. Фото: скриншот

Дим після вибуху. Фото: скриншот

Що кажуть пропагандисти

Воєнний кореспондент, z-пропагандист Владислав Поздняков побачив у бульбах диму після вибуху образ Ісуса.

Повідомлення Владислава Позднякова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, який налякав місцевих жителів. Російська "влада" заявляє, що причиною вибуху було планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни.

Також ми писали, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо щонайменше про одне влучення, через яке навіть закрили один з аеропортів Москви.