В Донецкой области прокуратура начала расследование по фактам воскресных обстрелов со стороны РФ
Российские захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка, Красногоровка и Торецк Донецкой области. В прокуратуре приступили к расследованию по фактам ранения четырех гражданских.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В Донецкой области ранены четыре гражданских
"20 августа 2023 года оккупанты в очередной раз совершили обстрелы населенных пунктов Донетчины. В частности, под вражеский огонь попали города Авдеевка и Красногоровка, а также с. Петровка, г. Торецк. По предварительным данным, против мирного населения вооруженные силы России использовали артиллерию. Из-за попадания в жилые кварталы получили телесные повреждения разной степени тяжести четверо граждан — женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года", — говорится в сообщении.
Сообщается, что двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных жилищ, еще двое — мужчина и женщина — в транспортных средствах, когда двигались по одному из автодорог региона. С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.
Взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в этих уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных вспыхнула российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и способствовало файер-шоу.
Также мы сообщали, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.