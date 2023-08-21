В Донецкой области прокуратура начала расследование по фактам воскресных обстрелов со стороны РФ

Человек возле поврежденного обстрелами дома. Фото: Главком

Российские захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка, Красногоровка и Торецк Донецкой области. В прокуратуре приступили к расследованию по фактам ранения четырех гражданских.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

В Донецкой области ранены четыре гражданских

"20 августа 2023 года оккупанты в очередной раз совершили обстрелы населенных пунктов Донетчины. В частности, под вражеский огонь попали города Авдеевка и Красногоровка, а также с. Петровка, г. Торецк. По предварительным данным, против мирного населения вооруженные силы России использовали артиллерию. Из-за попадания в жилые кварталы получили телесные повреждения разной степени тяжести четверо граждан — женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года", — говорится в сообщении.

Сообщается, что двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных жилищ, еще двое — мужчина и женщина — в транспортных средствах, когда двигались по одному из автодорог региона. С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.

Взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в этих уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных вспыхнула российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и способствовало файер-шоу.

Также мы сообщали, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.