На Донеччині пролунали вибухи — загинуло подружжя, є поранені
У п'ятницю, 4 квітня о 17:00, російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Ймовірно, росіяни били з артилерії.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Що відомо про обстріл Нью-Йорка Донецької області 4 квітня
Снаряди окупантів влучили по приватному сектору. Унаслідок атаки загинув 53-річний чоловік і його 51-річна жінка. Їхня 77-річня родичка, яка в момент обстрілу перебувала разом із ними на городі, зазнала осколкових поранень. Такі ж травми отримав і 74-річний місцевий мешканець. Обидвох потерпілих ушпиталили.
Прокурори розпочали досудове розслідування цього обстрілу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, пізно ввечері 4 квітня в Харкові пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, РФ атакувала місто балістичними ракетами С-300.
даними Генштабу, ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою. Росіяни намагаються атакувати наших військових, однак Збройні Сили України тримають оборону та завдають ворогові масштабних втрат.
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