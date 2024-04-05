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В Донецкой области раздались взрывы — погибли супруги, есть раненые

5 апреля 2024 00:28
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Донецкой области раздались взрывы — погибли супруги, есть раненые
Разрушение в результате обстрела Нью-Йорка Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В пятницу, 4 апреля в 17:00, российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Вероятно, россияне били из артиллерии.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры

Что известно об обстреле Нью-Йорка Донецкой области 4 апреля

Снаряды окупантов попали по частному сектору. В результате атаки погиб 53-летний мужчина и его 51-летняя жена. Их 77-летняя родственница, которая в момент обстрела находилась вместе с ними на огороде, получила осколочные ранения. Такие же травмы и у 74-летнего местного жителя. Обоих пострадавших госпитализировали.

Прокуроры начали досудебное расследование этого обстрела по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Напомним, поздно вечером 4 апреля в Харькове раздались взрывы. По информации мониторинговых каналов, РФ атаковала город баллистическими ракетами С-300.

Ранее в Генштабе сообщали, что ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Россияне пытаются атаковать наших военных, однако Вооруженные Силы Украины держат оборону и наносят врагу масштабные потери.

война
Донецкая область
обстрелы
ранение
погибшие

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