Росіяни намагаються штурмувати Донецький напрямок — у Генштабі описали ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За попередню добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують наших військових на Донеччині, проте Збройні сили тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 3 квітня.

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Удари ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, вісім артилерійських систем, один протитанковий засіб та одну реактивну систему залпового вогню.

Яка ситуація на напрямках фронту станом на 3 квітня

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни зупинили шість атак росіян в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області. Загарбники намагалися там покращити тактичне положення.

Знищені російські танки на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Там окупаційна армія 24 рази намагалася прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби

вісім разів атакував позиції наших військ.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 3 квітня

особового складу — близько 444 370 (+710) осіб;

танків — 7 009 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 368 (+18) одиниць;

артилерійських систем — 11 142 (+30) одиниці;

РСЗВ — 1 025 (+2) одиниць;

засобів ППО — 745 (+1) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 796 (+17) одиниць;

крилатих ракет — 2 059 (+1) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 813 (+30) одиниць;

спеціальної техніки — 1 838 (+6) одиниць.

Втрати окупантів станом на 3 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк. Внаслідок удару танк загорівся.

Крім того, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.