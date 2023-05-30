Якщо відправляють на фронт без підготовки та забезпечення — як діяти

Український військовий на фронті. Фото: Міноборони

Військовозобов'язані чоловіки, які були призвані до лав Збройних сил України, перед тим, як потрапити на фронт, обов'язково мають пройти належну підготовку, а також отримати спорядження. Проте на практиці ці умови, з певних причин чи обставин, можуть бути не виконані.

Юрист Василь Кісіль в інтерв'ю NV розповіли, як готують мобілізованих перед відправленням на фронт, а також що робити та куди слід звертатися, якщо належної підготовки та забезпечення не було.

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Якою має бути підготовка мобілізованого перед відправленням на передову

Як вже раніше розповідав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходять перепідготовку для офіцерів.

Чоловіків, які не мають бойового досвіду, обов'язково повинні відправити на навчальні збори із загальновійськової підготовки. Така підготовка відбувається у навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або військових частинах територіальної оборони.

Порядок та тривалість навчань затверджують командири видів та родів військ ЗСУ. Термін підготовки мобілізованого становить не менше одного місяця. Максимально такі збори можуть тривати до трьох місяців.

Якщо було зафіксовано порушення прав громадян, вони можуть оскаржити тривалу бездіяльність чи незаконні рішення.

Пізніше заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак заявив про те, що "жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки".

Він пояснив, строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка або необхідна також і фахова.

"Це два місяці, або як мінімум один місяць", ― повідомив Люльчак.

Навчання військових ЗСУ. Фото: google.com

Яке забезпечення військовослужбовець має отримати обов'язково

Перед тим, як потрапити на передову, військовослужбовець має також отримати належне забезпечення. Усе необхідне майбутньому захисникові видають після прибуття до місця служби та зарахування до списків військової частини.

Мова йде насамперед про бойовий єдиний комплект, у який входять головні убори, верхній одяг, білизна та взуття.

Також для виконання завдань у районі ведення бойових дій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони військовослужбовцю повинні обов’язково видати й засоби індивідуального захисту. Мовиться про:

бойовий балістичний шолом та чохол для нього;

модульний бронежилет та чохол для нього;

захисні балістичні окуляри.

Окрім бойового єдиного комплекту, військовослужбовець на період проведення бойових дій повинен отримати й бойовий спеціальний комплект.

До цього спеціального спорядження належать:

маска;

балаклава;

маскувальні костюми;

окуляри-маска захисні балістичні;

захисні рукавички;

тактичні бойові наколінники та налокітники;

спеціальні навушники;

тактичний захисний розвантажувальний ремінь;

медична сумка-укладка і медичний рюкзак;

бойові сумки-підсумки та бойовий рюкзак;

гідросистема для питної води та чохол до неї;

кобура пістолетна універсальна;

ніж, ліхтарик, карабін з муфтою.

Для військових частин, які беруть участь у бойових діях, терміни експлуатації речового майна не встановлюються. Тобто воно використовується до повного зношення і замінюється на нове тільки у разі непридатності.

Саму ж непридатність визначає комісія, що призначена наказом командира військової частини.

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Якщо намагаються відправити на передову без належної підготовки чи забезпечення — куди звертатися мобілізованим

Мобілізовані, які не отримали належної підготовки та забезпечення мають право оскаржити тривалу бездіяльність чи незаконні рішення.

Для цього їм необхідно скласти рапорт у двох екземплярах і подати його "по команді", тобто прямому командиру.

Окрім цього, Василь Кісіль радить додатково звернутись на гарячу лінію Міноборони.

Номери гарячої лінії Міністерства оборони:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

На цю ж гарячу лінію можна подзвонити зі скаргою на бездіяльність командира, якщо на ваш рапорт не було відреаговано.

Щоб залишити свою скаргу необхідно назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив.

За оскарженням бездіяльності варто звернутися і до адміністративного суду. Перед зверненням можна проконсультуватися з юристами.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

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