Если отправляют на фронт без подготовки и обеспечения — как действовать

Украинский военный на фронте. Фото: Минобороны

Военнообязанные мужчины, призванные в ряды Вооруженных сил Украины, перед тем, как попасть на фронт, обязательно должны пройти должную подготовку, а также получить снаряжение. Однако на практике эти условия по определенным причинам или обстоятельствам могут быть не выполнены.

Юрист Василий Кисиль в интервью NV рассказали, как готовят мобилизованных перед отправкой на фронт, а также что делать и куда следует обращаться, если должной подготовки и обеспечения не было.

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Какова должна быть подготовка мобилизованного перед отправкой на передовую

Как уже ранее рассказывал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

Мужчин, не имеющие боевого опыта, обязательно должны отправить на учебное собрание по общевойсковой подготовке. Такая подготовка проходит в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны.

Порядок и продолжительность учений утверждают командиры видов и родов войск ВСУ. Срок подготовки мобилизованного составляет не менее одного месяца. Максимально такое собрание может длиться до трех месяцев.

Если было зафиксировано нарушение прав граждан, они могут обжаловать длительное бездействие или незаконные решения.

Позже заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак заявил о том, что "ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки".

Он пояснил, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна только базовая подготовка или необходима также и профессиональная.

"Это два месяца или как минимум один месяц", ― сообщил Люльчак.

Обучение военным ВСУ. Фото: google.com

Какое обеспечение военнослужащий должен получить обязательно

Прежде чем попасть на передовую, военнослужащий должен также получить надлежащее обеспечение. Все необходимое будущему защитнику выдают по прибытии к месту службы и зачислению в списки воинской части.

Речь идет прежде всего о боевом едином комплекте, в который входят головные уборы, верхняя одежда, белье и обувь.

Также для выполнения задач в районе ведения боевых действий и осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны военнослужащему должны обязательно выдать и средства индивидуальной защиты. Речь идет о:

боевой баллистический шлем и чехол для него;

модульный бронежилет и чехол для него;

защитные баллистические очки.

Кроме боевого единого комплекта военнослужащий на период проведения боевых действий должен получить и боевой специальный комплект.

К этому специальному снаряжению относятся:

маска;

балаклава;

маскировочные костюмы;

очки-маска защитные баллистические;

защитные перчатки;

тактические боевые наколенники и налокотники;

специальные наушники;

тактический защитный разгрузочный ремень;

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак;

боевые сумки-итоги и боевой рюкзак;

гидросистема для питьевой воды и чехол к ней;

кобура пистолетная универсальная;

нож, фонарик, карабин с муфтой.

Для воинских частей, участвующих в боевых действиях сроки эксплуатации вещевого имущества не устанавливаются. То есть оно используется до полного износа и заменяется новым только в случае негодности.

Сама же непригодность определяет комиссия, назначенная приказом командира воинской части.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Если пытаются отправить на передовую без должной подготовки или обеспечения — куда обращаться мобилизованным

Мобилизированные, не получившие должной подготовки и обеспечения, имеют право обжаловать длительное бездействие или незаконные решения.

Для этого им необходимо составить рапорт в двух экземплярах и подать его "по команде", то есть прямому командиру.

Кроме того, Василий Кисиль советует дополнительно обратиться на горячую линию Минобороны.

Номера горячей линии Министерства обороны:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

На эту же горячую линию можно позвонить с жалобой на бездействие командира, если на ваш рапорт не было отреагировано.

Чтобы оставить свою жалобу, необходимо назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили, и какой ТЦК СП отправил.

За обжалованием бездействия следует обратиться и в административный суд. Перед обращением лучше проконсультироваться с юристами.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

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Напомним, мы публиковали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

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