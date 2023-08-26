На фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут
На війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.
Про це повідомляє "ЧП/Крым".
Ліквідація "Бібера"
За інформацією ЗМІ, найманець ПВК "Вагнер" загинув близько трьох тижнів тому.
"Відомий з Бахмута "музикант" Бібер загинув три тижні тому в бою з силами противника, що переважають", — йдеться у повідомленні.
Український журналіст Денис Казанський іронічно зазначив, що зараз практично немає кому тримати Бахмут в окупації.
"Пригожина висадили в повітря, Бібера вбили. Практично нема кому Бахмут тримати", — написав він.
Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався"