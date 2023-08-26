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На фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут

26 серпня 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут
"Вагнерівець", якого вбили на фронті. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє "ЧП/Крым".

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За інформацією ЗМІ, найманець ПВК "Вагнер" загинув близько трьох тижнів тому. 

"Відомий з Бахмута "музикант" Бібер загинув три тижні тому в бою з силами противника, що переважають", — йдеться у повідомленні.

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"Вагнерівці". Фото: t.me/chp_crimea

Український журналіст Денис Казанський іронічно зазначив, що зараз практично немає кому тримати Бахмут в окупації.

"Пригожина висадили в повітря, Бібера вбили. Практично нема кому Бахмут тримати", — написав він.

Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався"

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