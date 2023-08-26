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На фронте убили "вагнеровца", которого Пригожин оставил "стеречь" Бахмут

26 августа 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте убили "вагнеровца", которого Пригожин оставил "стеречь" Бахмут
"Вагнеровец", которого убили на фронте. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На войне в Украине убили наемника частной военной компании "Вагнер" с позывным "Бибер". Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин оставил его "стеречь" город Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает "ЧП/Крым".

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По информации СМИ, наемник ЧВК "Вагнер" погиб около трех недель назад.

"Известный из Бахмута "музыкант" Бибер погиб три недели назад в бою с превосходящими силами противника", — говорится в сообщении.

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"Вагнеровцы". Фото: t.me/chp_crimea

Украинский журналист Денис Казанский иронически отметил, что сейчас практически некому держать Бахмут в оккупации.

"Пригожина высадили в воздух, Бибера убили. Практически некому Бахмут держать", — написал он.

Напомним, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта"

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