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На фронті внаслідок обстрілу КАБами загинув талановитий військовий фотограф

10 червня 2024 22:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Арсен Федосенко загинув - що відомо про воїна
Арсен Федосенко. Фото: Тарас Березовець
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На фронті загинув один із найкращих військових фотографів України Арсен Федосенко. До лав ЗСУ чоловік приєднався у 2022 році. 

Про це повідомили його друзі та побратими у Facebook. 

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Арсен Федосенко загинув — що відомо

Працюючи на завданні, він отримав важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами.

Федосенко був фотографом за покликанням. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював фотографом у різних галузях – видавничій, рекламній, навчальній, при цьому завжди залишаючись художником.

Протягом п’яти років він працював з вином, відвідував виноробні України і фотографував виноробів.

Федосенко є автором багатьох фотовиставок. Його роботи відомі не лише в Україні, а й за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини.

У СтратКомі ЗСУ заявили, що Федосенко був фотографом їхнього Медіацентру.

"Він фотографував воєнні злочини росіян і сам загинув під час російського воєнного злочину. Арсен був митцем, батьком, гурманом життя. Людиною, яка не знала моральних компромісів, завжди була вірною принципам людяності, фаховості, військового братерства. Жага до життя та вміння його смакувати органічно вилилися в бажання Арсена захищати свою землю та цінності.

Як батько він виховав двох синів та пішов боротися з росіянами, щоб його синам не довелось цього робити. Як чоловік він був єдиним цілим зі своєю дружиною, це невимовна втрата для неї, пів всесвіту. Арсен завжди був там, де потрібно. В бліндажі, під обстрілами, він чекав віконця, нагоди зняти бойову роботу. Завжди вірний своєму фахові", — написали у СтратКомі.

Раніше ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

смерть
воїни
ЗСУ
армія

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