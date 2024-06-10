Арсен Федосенко погиб - что известно о воине

Арсен Федосенко. Фото: Тарас Березовец

На фронте погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко. В ряды ВСУ мужчина присоединился в 2022 году.

Об этом сообщили его друзья и побратимы в Facebook.

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Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

Федосенко был фотографом по призванию. Художник-график по образованию, он начал снимать на втором курсе института, в 1996-м. Работал фотографом в разных областях — издательской, рекламной, учебной, при этом всегда оставаясь художником.

В течение пяти лет он работал с вином, посещал винодельни Украины и фотографировал виноделов.

Федосенко — автор многих фотовыставок. Его работы известны не только в Украине, но и за рубежом, хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии.

В СтратКоме ВСУ заявили, что Федосенко был фотографом их Медиацентра.

"Он фотографировал военные преступления русских и сам погиб во время российского военного преступления. Арсен был художником, отцом, гурманом жизни. Человеком, который не знал моральных компромиссов, всегда был верен принципам человечности, профессиональности, военного братства. Жажда жизни и умение ее смаковать органически вылились в желание Арсена защищать свою землю и ценности.

Как отец он воспитал двух сыновей и пошел бороться с русскими, чтобы его сыновьям не пришлось этого делать. Как муж он был единым целым со своей женой, это невыразимая потеря для нее, половина вселенной. Арсен всегда был там, где нужно. В блиндаже, под обстрелами, он ждал окошка, возможность снять боевую работу. Всегда верен своей специальности", — написали в СтратКоме.

Ранее мы писали, что литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил стать медиком-добровольцем. Он заявил, что его побудила смерть добровольца медицинской службы "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.