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На фронті загинула випускниця київського університету Шевченка: 14-річний син лишився без мами

3 серпня 2023 13:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На фронті загинула випускниця київського університету Шевченка: 14-річний син лишився без мами
Елеонора Мальцева. Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Через влучання російської ракети під час бойового завдання загинула випускниця Київського університету Шевченка Елеонора Мальцева. Без матері залишився 14-річний син.

Про це повідомляють у КНУ імені Тараса Шевченка.

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Елеонора була офіцером ЗСУ, волонтеркою, а також футзалісткою команди "Біличанка" та збірної України.

Також вона випускниця Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка 2011-го року (напрям підготовки "Військова картографія").

Захисниці було всього 34 роки. Без матері залишися її 14 річний син.

 

Елеонора Мальцева. Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

Що кажуть про офіцерку її друзі

"Людина з великим серцем, яка безмежно любила Україну!"

"У пам’яті назавжди залишишся справжньою військовою леді зі сталевими нервами, війна тебе загартувала! Бути осторонь бойових дій — це не про тебе! З 2014 року і до тепер… успішно виконувала бойові завдання на різних запеклих напрямках. Завжди йшла вперед, не залишаючись позаду!"

"Вона обʼєднала так багато людей. Просила цінувати подвиги Воїнів, бути гідними. Донька України"

Допомогти сину Елеонори можна за посиланням:

https://send.monobank.ua/jar/93r4kM4moT.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років. 

Додамо, на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним із організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Також ми писали, що у Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня. 

Під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.

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