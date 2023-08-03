На фронте погибла выпускница киевского университета Шевченко: 14-летний сын остался без мамы

Элеонора Мальцева. Фото: КНУ им. Тараса Шевченко

Из-за попадания российской ракеты во время боевой задачи погибла выпускница Киевского университета Шевченко Элеонора Мальцева. Без матери остался 14-летний отпрыск.

Об этом сообщают в КНУ имени Тараса Шевченко .

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Элеонора была офицером ВСУ, волонтером, а также футзалисткой команды "Беличанка" и сборной Украины.

Также она выпускница Военного института КНУ имени Тараса Шевченко в 2011 году (направление подготовки "Военная картография").

Защитнице было всего 34 года. Без матери остались ее 14-летний сын.

Элеонора Мальцева. Фото: КНУ им. Тараса Шевченко

Что говорят об офицерке ее друзья

"Человек с большим сердцем, безгранично любивший Украину!"

"В памяти навсегда останешься настоящей военной леди со стальными нервами, война тебя закалила! Быть в стороне от боевых действий – это не о тебе! С 2014 года и по сей день... успешно выполняла боевые задания на разных ожесточенных направлениях. зада!"

"Она объединила так много людей. Просила ценить подвиги Воинов, быть достойными. Дочь Украины"

Помочь сыну Элеоноры можно по призванию:

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Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Добавим, на фронте погиб Виталий Шевченко . Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Также мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физруком". Он скончался в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.

Во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец . Он служил в противотанковом батальоне.