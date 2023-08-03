На фронте погибла выпускница киевского университета Шевченко: 14-летний сын остался без мамы
Из-за попадания российской ракеты во время боевой задачи погибла выпускница Киевского университета Шевченко Элеонора Мальцева. Без матери остался 14-летний отпрыск.
Об этом сообщают в КНУ имени Тараса Шевченко .
Что известно о женщине
Элеонора была офицером ВСУ, волонтером, а также футзалисткой команды "Беличанка" и сборной Украины.
Также она выпускница Военного института КНУ имени Тараса Шевченко в 2011 году (направление подготовки "Военная картография").
Защитнице было всего 34 года. Без матери остались ее 14-летний сын.
Что говорят об офицерке ее друзья
"Человек с большим сердцем, безгранично любивший Украину!"
"В памяти навсегда останешься настоящей военной леди со стальными нервами, война тебя закалила! Быть в стороне от боевых действий – это не о тебе! С 2014 года и по сей день... успешно выполняла боевые задания на разных ожесточенных направлениях. зада!"
"Она объединила так много людей. Просила ценить подвиги Воинов, быть достойными. Дочь Украины"
Помочь сыну Элеоноры можно по призванию:
https://send.monobank.ua/jar/93r4kM4moT.
Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.
Добавим, на фронте погиб Виталий Шевченко . Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.
Также мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физруком". Он скончался в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.
Во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец . Он служил в противотанковом батальоне.