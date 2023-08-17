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На фронті загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов

17 серпня 2023 11:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На фронті загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов
Юрій Антонов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У боях за Україну загинув бойовий медик Юрій Антонов. У цивільному житті він був відомим сироваром у Києві.

Про трагічну звістку повідомила дружина військового.

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Зазначається, що 12 серпня у боях на Донеччині військовий отримав поранення, несумісні із життям.

"Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні із життям. Прощання орієнтовно відбудеться у Києві в п'ятницю. Про деталі я повідомлю пізніше", — написала дружина Юрія.

До 24 лютого 2022 року Юрій очолював кооператив крафтових сироварень Cheesemania, організовував сирні фестивалі.

У загиблого бійця залишились дружина та донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий із Рівненської області Олександр Коблюк загинув, коли повертався додому. Тіло 22-річного хлопця знайшли на залізничних коліях біля селища Пантаївка на Кіровоградщині.

Додамо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вшанували пам'ять військових-розвідників, які віддали своє життя за майбутнє держави. Вони загинули в бою з російськими загарбниками. 

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