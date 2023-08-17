На фронте погиб боевой медик и киевский сыровар Юрий Антонов
В боях за Украину погиб боевой медик Юрий Антонов. В гражданской жизни он был известным сыроваром в Киеве.
О трагическом известии сообщила жена военного.
Что известно о Юрии Антонове
Отмечается, что 12 августа в боях Донецкой области военный получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Мой Юра погиб. 12 августа в бою под Ямполем Краматорского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью. Прощание ориентировочно состоится в Киеве в пятницу. О деталях я сообщу позже", — написала супруга Юрия.
До 24 февраля 2022 года Юрий возглавлял кооператив крафтовых сыров Cheesemania, организовывал сырные фестивали.
У погибшего бойца остались жена и дочь.
Напомним, ранее мы писали, что военный из Ровенской области Александр Коблюк погиб, когда возвращался домой. Тело 22-летнего парня нашли на железнодорожных путях возле поселка Пантаевка Кировоградской области.
Добавим, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины почтили память военных-разведчиков, отдавших свою жизнь за будущее государства. Они погибли в бою с русскими захватчиками.