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На фронте погиб боевой медик и киевский сыровар Юрий Антонов

17 августа 2023 11:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На фронте погиб боевой медик и киевский сыровар Юрий Антонов
Юрий Антонов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В боях за Украину погиб боевой медик Юрий Антонов. В гражданской жизни он был известным сыроваром в Киеве.

О трагическом известии сообщила жена военного.

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Что известно о Юрии Антонове

Отмечается, что 12 августа в боях Донецкой области военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мой Юра погиб. 12 августа в бою под Ямполем Краматорского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью. Прощание ориентировочно состоится в Киеве в пятницу. О деталях я сообщу позже", — написала супруга Юрия.

До 24 февраля 2022 года Юрий возглавлял кооператив крафтовых сыров Cheesemania, организовывал сырные фестивали.

У погибшего бойца остались жена и дочь.

Напомним, ранее мы писали, что военный из Ровенской области Александр Коблюк погиб, когда возвращался домой. Тело 22-летнего парня нашли на железнодорожных путях возле поселка Пантаевка Кировоградской области.

Добавим, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины почтили память военных-разведчиков, отдавших свою жизнь за будущее государства. Они погибли в бою с русскими захватчиками.

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