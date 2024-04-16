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На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов

16 квітня 2024 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов
Мер Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вирішив долучитися до Збройних сил України восени 2022 року.

Про це повідомили міський голова Тростянця Юрій Бова та голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

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У вересні 2022 року Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України.

"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас", — наголосив він.

Мер Тростянця зазначив, що Україна втратила героя і патріота.

Мер Лебедина Сумської області Олександр Бакликов
Мер Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov
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Допис Юрія Бови. Фото: скриншот

"Загинув колега, мер Лебедина, Олександр Бакликов. Царство Небесне герою. Щирі співчуття рідним", — додав Волков.

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Допис Волкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня загинув український військовий солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко. Воїн співпрацював з Сергієм Притулою, виконував обов'язки аеророзвідника і брав участь у бойових діях на Херсонському та Донецькому напрямках.

Також на фронті загинув відомий актор театру Андрій Доманський. Він майже 25 років віддав акторській справі, а на початку війни добровільно мобілізувався.

війна
смерть
ЗСУ
Україна
Сумська область

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