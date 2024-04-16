На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

Мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov

На фронте погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.

Об этом сообщили городской голова Тростянца Юрий Бова и глава Недригайловской громады Константин Волков.

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В сентябре 2022 года Александр Бакликов сообщил, что присоединяется к защите Украины.

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас", — подчеркнул он.

Мэр Тростянца отметил, что Украина потеряла героя и патриота.

Мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov

Пост Юрия Бовы. Фото: скриншот

"Погиб коллега, мэр Лебедина, Александр Бакликов. Царство Небесное герою. Искренние соболезнования родным", — добавил Волков.

Пост Волкова. Фото: скриншот

Напомним, 15 апреля погиб украинский военный солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Воин сотрудничал с Сергеем Притулой, исполнял обязанности аэроразведчика и участвовал в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.

Также на фронте погиб известный актер театра Андрей Доманский. Он почти 25 лет отдал актерскому делу, а в начале войны добровольно мобилизовался.