Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов arrow

На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

16 апреля 2024 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов
Мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фронте погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.

Об этом сообщили городской голова Тростянца Юрий Бова и глава Недригайловской громады Константин Волков.

Читайте также:

Смерть Александра Бакликова

В сентябре 2022 года Александр Бакликов сообщил, что присоединяется к защите Украины.

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас", —  подчеркнул он.

Мэр Тростянца отметил, что Украина потеряла героя и патриота.

Мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов
Мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Фото: facebook.com/oleksandrbaklykov
null
Пост Юрия Бовы. Фото: скриншот

"Погиб коллега, мэр Лебедина, Александр Бакликов. Царство Небесное герою. Искренние соболезнования родным", — добавил Волков.

null
Пост Волкова. Фото: скриншот

Напомним, 15 апреля погиб украинский военный солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Воин сотрудничал с Сергеем Притулой, исполнял обязанности аэроразведчика и участвовал в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.

Также на фронте погиб известный актер театра Андрей Доманский. Он почти 25 лет отдал актерскому делу, а в начале войны добровольно мобилизовался.

война
смерть
ВСУ
Украина
Сумская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю