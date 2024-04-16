На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов
На фронте погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.
Об этом сообщили городской голова Тростянца Юрий Бова и глава Недригайловской громады Константин Волков.
Смерть Александра Бакликова
В сентябре 2022 года Александр Бакликов сообщил, что присоединяется к защите Украины.
"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас", — подчеркнул он.
Мэр Тростянца отметил, что Украина потеряла героя и патриота.
"Погиб коллега, мэр Лебедина, Александр Бакликов. Царство Небесное герою. Искренние соболезнования родным", — добавил Волков.
Напомним, 15 апреля погиб украинский военный солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Воин сотрудничал с Сергеем Притулой, исполнял обязанности аэроразведчика и участвовал в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.
Также на фронте погиб известный актер театра Андрей Доманский. Он почти 25 лет отдал актерскому делу, а в начале войны добровольно мобилизовался.
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