На фронті загинув ще один доброволець із Білорусі
На війні в Україні загинув ще один доброволець із Білорусі. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Загибель білоруського добровольця
Інформацію ЗМІ підтвердив один із бійців Другого Інтернаціонального легіону, який воював разом з полеглим бійцем.
За попередніми даними, військовий з Білорусі загинув вчора, 5 серпня, на території Донецької області. Його ім'я та позивний не повідомляють.
Нагадаємо, на фронті загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років.
Також ми писали, що на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним із організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.
Додамо, під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.