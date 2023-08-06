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На фронті загинув ще один доброволець із Білорусі

6 серпня 2023 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На фронті загинув ще один доброволець із Білорусі
Зустріч полеглого військового на фронті. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На війні в Україні загинув ще один доброволець із Білорусі. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Інформацію ЗМІ підтвердив один із бійців Другого Інтернаціонального легіону, який воював разом з полеглим бійцем. 

За попередніми даними, військовий з Білорусі загинув вчора, 5 серпня, на території Донецької області. Його ім'я та позивний не повідомляють.

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Допис "Радіо Свободи". Фото: скриншот

Нагадаємо, на фронті загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років.

Також ми писали, що на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним із організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Додамо, під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.

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