Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На фронте погиб еще один доброволец из Беларуси arrow

На фронте погиб еще один доброволец из Беларуси

6 августа 2023 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте погиб еще один доброволец из Беларуси
Встреча военного, который погиб на фронте. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На войне в Украине погиб еще один доброволец из Беларуси. Он воевал в составе Второго Интернационального легиона.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также:

Гибель белорусского добровольца

Информацию СМИ подтвердил один из бойцов Второго Интернационального легиона, который воевал вместе с павшим бойцом.

По предварительным данным, военный из Беларуси погиб вчера, 5 августа, на территории Донецкой области. Его имя и позывной не сообщается.

null
Пост "Радио Свободы". Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Также мы писали, что на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Добавим, во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец. Он служил в противотанковом батальоне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз