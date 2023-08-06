На фронте погиб еще один доброволец из Беларуси

Встреча военного, который погиб на фронте. Иллюстративное фото: google.com

На войне в Украине погиб еще один доброволец из Беларуси. Он воевал в составе Второго Интернационального легиона.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Информацию СМИ подтвердил один из бойцов Второго Интернационального легиона, который воевал вместе с павшим бойцом.

По предварительным данным, военный из Беларуси погиб вчера, 5 августа, на территории Донецкой области. Его имя и позывной не сообщается.

Пост "Радио Свободы". Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Также мы писали, что на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Добавим, во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец. Он служил в противотанковом батальоне.