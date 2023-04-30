На фронті загинув зенітник-рекордсмен Андрій Лінійчук

Загиблий воїн Андрій Лінійчук. Фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

У Збройних силах України повідомили про загибель сержанта Андрія Лінійчука на псевдо "Кельт". Він був найбільш результативним зенітником у ЗСУ.

Про це повідомляє 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ у своїй Facebook-сторінці.

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Ким був Андрій Лінійчук

Андрій родом з Любарщини, що на Житомирщині. Ще з дитинства зрозумів, що вступить до лав ЗСУ, аби захищати країну.

Саме Андрій Лінійчук збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах України. Він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet — модифікації Starstreak, кажуть у ЗСУ.

"Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. 16 "Орланів", 1 Zala та навіть бойовий вертоліт Ка-52 — усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука", — йдеться в повідомленні.

Андрій був поранений під час запеклих боїв. Під час кожного лікування, кажуть побратими, не міг дочекатися, щоб знову вийти на фронт. На жаль, під час чергового ворожого обстрілу він загинув.

"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору — розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", — каже побратим загиблого воїна Олександр.

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